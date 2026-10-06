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Новости Тамбова

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"Надежда" стала победителем детского турнира на Кубок главы Котовска

"Надежда" стала победителем детского турнира на Кубок главы Котовска

В ледовом комплексе "Державинский" прошёл детский турнир на Кубок главы города Котовска. В соревнованиях приняли участие команды из Котовска, Тамбова и Моршанска: ХК "Надежда", ХК "Тамбов", ХК "Держава" и ХК "Шторм".

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