"Надежда" стала победителем детского турнира на Кубок главы Котовска

В ледовом комплексе "Державинский" прошёл детский турнир на Кубок главы города Котовска. В соревнованиях приняли участие команды из Котовска, Тамбова и Моршанска: ХК "Надежда", ХК "Тамбов", ХК "Держава" и ХК "Шторм".
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