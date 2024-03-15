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Собчак вспомнила, как Жириновский оскорбил ее и потом забыл об этом

Собчак вспомнила, как Жириновский оскорбил ее и потом забыл об этом

Ксения Собчак вспомнила о своей встрече с уже ушедшим из жизни Владимиром Жириновским. Известная журналистка отказалась присутствовать на встрече с бывшим лидером ЛДПР после оскорбительных высказываний в ее адрес.

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