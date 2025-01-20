«Приеду к вам в Москву, устроюсь на работу – у нас здесь на пенсию не проживешь!» – говорит свекровь

Моя семья. Счас...
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Комментарии
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НД
Наталья Дубняк
Вот времена пошли. Ещё и спрашивают, помогать матери или нет. Стыдно  то как должно быть...
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20 час.
A
Alla
Жаль, что сама ,ещё нестарая , 62-летняя женщина не понимает, что жить с невесткой и сыном - плохой вариант. Пусть бы сын помог матери оплатить кредиты и оказывал периодически посильную материальную помощь, если пенсионерке не хватает на жизнь , пусть обратится в социальные службы по месту жительства , они тоже должны помогать  малообеспеченным пенсионерам...
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18 час.
Элеонора Коган
Да лучше, чтоб сын как-то помогал матери.
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15 час.

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