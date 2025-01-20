«Приеду к вам в Москву, устроюсь на работу – у нас здесь на пенсию не проживешь!» – говорит свекровь

Вот времена пошли. Ещё и спрашивают, помогать матери или нет. Стыдно то как должно быть...

A

Alla

Жаль, что сама ,ещё нестарая , 62-летняя женщина не понимает, что жить с невесткой и сыном - плохой вариант. Пусть бы сын помог матери оплатить кредиты и оказывал периодически посильную материальную помощь, если пенсионерке не хватает на жизнь , пусть обратится в социальные службы по месту жительства , они тоже должны помогать малообеспеченным пенсионерам...