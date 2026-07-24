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Царьград

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Авария в Рязанской области: Один погиб, шестеро травмированы

Авария в Рязанской области: Один погиб, шестеро травмированы

В Рязанской области столкнулись автомобиль Mitsubishi и маршрутка "Газель", что привело к гибели одного человека и травмам у шести пассажиров.

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