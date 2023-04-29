Наступление ВСУ: в режиме ожидания

Ощущение попадания в некую фантасмагорию, в какую-то страшную «временную петлю» не покидает: вот уже девять лет, как жители ДНР и ЛНР ждут…наступления украинской армии.
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