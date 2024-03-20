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Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в РФ

Роскачество: Apple и Google могут отключить свои смартфоны в РФ

Global Look Press/IMAGO/Felix Schlikis Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что корпорации Apple и Google обладают достаточным техническим доступом, чтобы отключить все свои смартфоны на территории России.

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