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ВЕСТИ КРЫМ

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Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до 15 октября

Чрезвычайная пожарная опасность сохранится в Крыму до 15 октября

Как сообщили в республиканском главке МЧС России, 13, 14 и 15 сентября в центральных районах региона ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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