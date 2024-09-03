Анна Пересильд сыграет главную роль в новой экранизации "Алисы в Стране чудес"

Звезда сериала "Слово пацана" и "непо-детка" Анна Пересильд получила новую громкую роль: она сыграет Алису в полнометражном мюзикле Юрия Хмельницкого "Алиса в Стране чудес" — новой экранизации знаменитой сказки Льюиса Кэрролла.
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