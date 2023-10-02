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Осенний призыв стартовал в Пензенской области

В Пензенской области начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. В регионе планируют призвать более тысячи новобранцев, которых начнут отправлять в воинские подразделения с 16 октября.

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