Осенний призыв стартовал в Пензенской области

В Пензенской области начался осенний призыв на военную службу, который продлится до 31 декабря. В регионе планируют призвать более тысячи новобранцев, которых начнут отправлять в воинские подразделения с 16 октября.
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