Похоже, Blizzard работает над шутером с открытым миром Blizzard недавно объявила о р...

Похоже, Blizzard работает над шутером с открытым миромBlizzard недавно объявила о ремастере WarCraft 1 и 2 , но, похоже, у нее уже есть несколько других проектов в разработке на будущее, о чем свидетельствует недавняя вакансия, открытая компанией.