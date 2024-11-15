Похоже, Blizzard работает над шутером с открытым миром Blizzard недавно объявила о р...

Похоже, Blizzard работает над шутером с открытым миромBlizzard недавно объявила о ремастере WarCraft 1 и 2 , но, похоже, у нее уже есть несколько других проектов в разработке на будущее, о чем свидетельствует недавняя вакансия, открытая компанией.
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