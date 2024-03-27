Против блогера, "похоронившего" парня после теракта в "Крокусе", начали проверку

Скриншот видео После публикации видео блогера Принца Юриэля (настоящее имя Юрий Деканов), в котором он открыл сбор средств, выдавая незнакомца за погибшего во время теракта в "Крокус Сити Холле", проводится проверка.
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