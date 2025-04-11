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Царьград

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Ева Карицкая о странной находке: «Кровавый матрас» у дома Паши Техника

Ева Карицкая о странной находке: «Кровавый матрас» у дома Паши Техника

Ева Карицкая, экс-супруга рэпера Паши Техника, обнаружила "матрас с кровью" у его дома перед похоронами.

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Комментарии
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Traveller
Витю-сантехника - знаю. Пашу-техника - нет! Кто это и почему пол Интернета прямо таки рыдает? И почему не все рыдают?
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19 час.
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