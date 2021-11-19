Пока Киев не выполнит «Минск»

18 ноября стало известно, что российский МИД пошёл на беспрецедентный в дипломатической практике шаг и опубликовал переписку министров иностранных дел РФ, Германии и Франции, относящуюся к «нормандскому формату» и урегулированию ситуации в Донбассе.