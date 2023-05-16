В Хабаровском крае завели три уголовных дела на онлайн-мошенников

В пресс-службе Управления МВД России по Хабаровскому краю сообщили, что сотрудники полиции в городе Комсомольске-на-Амуре возбудили три уголовных дела в связи с мошенническими действиями.
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