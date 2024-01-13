УАЗ объяснил, почему в январе подорожали все внедорожники марки

В пресс-службе предприятия напомнили, что в прошлом году сдерживали рост цен на автомобили УАЗ, однако из-за удорожания ряда российских и зарубежных компонентов, волатильности валютного рынка и изменения стоимости финансовых инструментов были вынуждены поднять цены на продукцию в среднем на 2,9 процента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии