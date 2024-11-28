Командование ВСУ не эвакуирует и не хоронит погибших под Курском боевиков

Украинское армейское командование бросает тела своих солдат в Курской области. Такое заявление в беседе с РИА Новости сделал взятый в плен ВС РФ замкомандира взвода 25-го штурмового батальона 47-й отдельной мехбригады ВСУ Василий Машико.