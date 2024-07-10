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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Торонто» Танев о роли домоседа в НХЛ: «Это моя вторая натура. Я играю в таком стиле большую часть карьеры»

34-летний игрок в межсезонье подписал контракт с «Торонто» на 6 лет с кэпхитом 4,5 миллиона долларов.

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