Спец по дождевым червям: что известно о будущем главкоме НАТО в Европе

США выдвинули русскоговорящего генерала Каволи на один из ключевых постов в Альянсе в разгар противостояния с РФ Автор:Екатерина Забродина Генерал армии Соединённых Штатов Кристофер Каволи / Фото Karsten Klama/dpa/Global Look Press Самым влиятельным западным военным в Европе в разгар геополитического противостояния с Россией может стать 58-летний боевой генерал Кристофер Джерард Каволи.