Рэпер 50 Cent обрушился с критикой на Байдена из-за высоких цен на топливо

После начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса американский лидер Джо Байден решил поддержать Украину и вроде как проучить Россию, а по итогу выстрелил в ногу не только себе, но и своим европейским союзникам.
После начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса американский лидер Джо Байден решил поддержать Украину и вроде как проучить Россию, а по итогу выстрелил в ногу не только себе, но и своим европейским союзникам.
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