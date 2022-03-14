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Рэпер 50 Cent обрушился с критикой на Байдена из-за высоких цен на топливо

Рэпер 50 Cent обрушился с критикой на Байдена из-за высоких цен на топливо

После начала специальной военной операции по защите независимых республик Донбасса американский лидер Джо Байден решил поддержать Украину и вроде как проучить Россию, а по итогу выстрелил в ногу не только себе, но и своим европейским союзникам.

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