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Недоотставка Залужного. Что мы знаем, чего не знаем и что будет дальше

Автор фото, Reuters О статье Автор, Оксана Тороп, Святослав Хоменко Должность, Би-би-си Эпопея с якобы отставкой главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного длилась считанные часы, однако заставила нервничать миллионы украинцев.

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