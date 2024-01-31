Недоотставка Залужного. Что мы знаем, чего не знаем и что будет дальше

Автор фото, Reuters О статье Автор, Оксана Тороп, Святослав Хоменко Должность, Би-би-си Эпопея с якобы отставкой главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного длилась считанные часы, однако заставила нервничать миллионы украинцев.
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