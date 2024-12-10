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Военторг уместен: Украина может понизить возраст призыва в обмен на ракеты

Военторг уместен: Украина может понизить возраст призыва в обмен на ракеты

Владимир Зеленский и его окружение рассматривают вопрос снижения мобилизационного возраста исключительно как предмет для торга с Западом, заявил «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

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