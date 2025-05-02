Тоска по доступному русскому газу не оставляет в покое немецкое правительство, и, как утверждает политолог Владимир Сергиенко, проживший в Германии более трёх десятилетий, Берлин готов пойти на всё ради возобновления поставок из Москвы.
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