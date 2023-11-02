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Ведущая Fox Ингрэм: команда Джо Байдена хочет отстрочить поражение Украины

Ведущая Fox Ингрэм: команда Джо Байдена хочет отстрочить поражение Украины

Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе — это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева.

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