Попытки команды американского лидера Джо Байдена объединить пакеты военной помощи Украине и Израилю для голосования в конгрессе — это «циничная политическая уловка», направленная на отсрочку поражения Киева.
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