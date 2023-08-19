"Ну что господа, вас обыграли!": МУС хотел арестовать Верховного, но Россия возбудила "уголовку" на их прокурора
Новое слово в международных событиях. Удивительные вещи творятся в мире. Совершенно недавно глава ЮАР по старой дружбе (т.
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Мы до сих пор не были замечены в контактах с этим червонным тузом в колоде карт США. И нашу карту бить их королём не выйдет: козыри у нас разные. Наш козырь – знание законодательства и честность, козыри у нас. Буби козыри у нас. Черви были в прошлый раз!
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