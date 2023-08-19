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"Ну что господа, вас обыграли!": МУС хотел арестовать Верховного, но Россия возбудила "уголовку" на их прокурора

"Ну что господа, вас обыграли!": МУС хотел арестовать Верховного, но Россия возбудила "уголовку" на их прокурора

Новое слово в международных событиях. Удивительные вещи творятся в мире. Совершенно недавно глава ЮАР по старой дружбе (т.

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Комментарии
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Галина Дуброва
👏👏👏👏👏👏👏👏👏👍👍👍👍👍👍😁
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8 час.
ГД
Галина Дуброва
👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏
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8 час.
Евгений Сорокин
Мы до сих пор не были замечены в контактах с этим червонным тузом в колоде карт США. И нашу карту бить их королём не выйдет: козыри у нас разные. Наш козырь – знание законодательства и честность, козыри у нас.  Буби козыри у нас.  Черви были в прошлый раз!
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8 час.

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