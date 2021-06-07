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Волгоградцев предупредили, в каких случаях можно лишиться прав «ни за что»

Волгоградцев предупредили, в каких случаях можно лишиться прав «ни за что»

Если новички, садящиеся за руль автомобиля, немного нервно пытаются соблюдать все правила дорожного движения и фокусировать свое внимание на каждой мелочи на дороге, то опытные водители соблюдают требования ПДД уже порой на подсознательном уровне.

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