Волгоградцев предупредили, в каких случаях можно лишиться прав «ни за что»

Если новички, садящиеся за руль автомобиля, немного нервно пытаются соблюдать все правила дорожного движения и фокусировать свое внимание на каждой мелочи на дороге, то опытные водители соблюдают требования ПДД уже порой на подсознательном уровне.
Если новички, садящиеся за руль автомобиля, немного нервно пытаются соблюдать все правила дорожного движения и фокусировать свое внимание на каждой мелочи на дороге, то опытные водители соблюдают требования ПДД уже порой на подсознательном уровне.
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