НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

«Барса» хочет более 40 млн евро за Роке. «Аль-Хилаль» предлагает аренду с выкупом, каталонцы намерены продать форварда сразу

«Барса» хочет более 40 млн евро за Роке. «Аль-Хилаль» предлагает аренду с выкупом, каталонцы намерены продать форварда сразу

Предметный интерес с 19-летнему форварду проявляет «Аль-Хилаль», стороны ведут переговоры. По данным Diario Sport, «Аль-Хилаль» предлагает «Барсе» аренду с выкупом, но каталонцы намерены продать Роке сразу, поскольку игрок может потерять в цене за время аренды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх