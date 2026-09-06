Trump: Michael Cohen Recanted Testimony Behind NY Cases Authored by Luis Cornelio via Headline USA, Michael Cohen, a key witness in the New York criminal and civil cases against President Donald Trump, has "fully recanted" his testimony in both cases, the Republican president announced Friday via Truth Social.
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