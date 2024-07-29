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Олимпиада-2024. Пляжный волейбол. 2-й тур. Моль и Сорум сыграют с Раньери и Карамбулой, ван де Вельде и Иммерс против братьев Гримальт, другие матчи

Действующие олимпийские чемпионы в этом виде спорта – норвежцы Андерс Моль и Кристиан Серум. Пляжный волейбол Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Мужчины Групповой этап Второй тур Группа A 29 июля Самуэле Коттафава / Паоло Николаи (Италия) – Марк Николаидис / Изаак Каррахер (Австралия) – 10.

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