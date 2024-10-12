Главе СК России будет представлен доклад по факту расследования обстоятельств заболевания детей острой кишечной инфекцией в Камчатском крае

Следственными органами СК России по Камчатскому краю возбуждено уголовное дело по факту заболевания учеников одной из общеобразовательных школ острой кишечной инфекцией по признакам преступления, предусмотренного ст.
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