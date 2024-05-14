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Комитет поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера

Комитет поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост первого вице-премьера Редакторская колонкаВ воскресенье, 12 мая, на расширенном заседании Комитета Государственной Думы по промышленности и торговле была рассмотрена кандидатура и.

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