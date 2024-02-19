Назван пугающий ВСУ российский самолет

Матвийчук: вооруженные «Кинжалами» истребители МиГ-31 невозможно отследить Российские истребители-перехватчики МиГ-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал», пугают Вооруженные силы Украины (ВСУ).
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