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Казан педагоглары Россиянең иң яхшы туган тел укытучылары бишлегенә керде

Казан педагоглары Россиянең иң яхшы туган тел укытучылары бишлегенә керде

Казан мөгаллимнәре Россиянең иң яхшы туган тел укытучылары бишлегенә керде. Һөнәри бәйгедә Россиянең 87 төбәгеннән 131 педагог – укытучылар һәм мәктәпкәчә белем бирү оешмаларында эшләүче тәрбиячеләр катнашты.

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