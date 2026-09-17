«Танюша»: штурмовики «Центра» создали боеприпас, сносящий укрепления ВСУ

Новая граната мощнее противотанковой мины, но легче неё, и уже помогает теснить ВСУ под Добропольем.Военнослужащие группировки «Центр» разработали боеприпасы «Танюша», которые без труда ликвидируют оборонительные сооружения украинских формирований.