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Царьград

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«Танюша»: штурмовики «Центра» создали боеприпас, сносящий укрепления ВСУ

«Танюша»: штурмовики «Центра» создали боеприпас, сносящий укрепления ВСУ

Новая граната мощнее противотанковой мины, но легче неё, и уже помогает теснить ВСУ под Добропольем.Военнослужащие группировки «Центр» разработали боеприпасы «Танюша», которые без труда ликвидируют оборонительные сооружения украинских формирований.

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