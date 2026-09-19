Гном Гномыч провалил первый старт за Азербайджан. А Плющенко-старший доволен и шлёт приветы

Царьград Фото: Коллаж Царьграда Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко ответил критикам после дебютного выступления своего 13-летнего сына Александра за Азербайджан.
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