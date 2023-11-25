Украинские власти намерены “спасти” репутацию Зеленского, сняв с него ответственность. Бойцы «Ахмата» “зажигалками” атаковали ВСУ на Кременском направлении Бойцы спецназа “Ахмат” обстреляли позиции ВСУ в лесу на Кременском направлении “зажигалками”, рассказал военкор RT Влад Андриц в своем ТГ-канале.