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Шапю покинул «Барыс» по семейным обстоятельствам. Форвард взял отпуск без сохранения зарплаты

Нападающий Майкл Шапю по семейным обстоятельствам покинул расположение «Барыса». Форвард взял отпуск без сохранения заработной платы.

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