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«Он плохой человек»: двойник Пугачёвой не попал на свадьбу дочери и продаёт особняк за 500 миллионов

«Он плохой человек»: двойник Пугачёвой не попал на свадьбу дочери и продаёт особняк за 500 миллионов

Дочь Александра Пескова вышла замуж, не позвав отца на свадьбу. Сам пародист назвал её выбор «большой ошибкой», а избранника Дарии — продюсера Георгия Остера, известного также как Георгий Малиновский, — «плохим человеком».

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