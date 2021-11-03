Карманная заграница: 10 причин посетить Ригу

Рига, столица Латвии, карманная «заграница» эпохи СССР… Зачем сюда можно приехать сегодня? Погулять по старому городу Центр города – это уютные мощеные улочки, симпатичные средневековые дома, сувенирные лавки и кафешки с открытыми верандами.