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Ликвидированы очередные «правосеки»

Ликвидированы очередные «правосеки»

В зоне проведения российской СВО на Украине ликвидированы очередные нацисты. В частности, речь идет о подразделении «Госпитальеры», входящего в состав запрещенного в РФ «Правого сектора», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментарии
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СЗ
Светлана Зуева
Звери и то добрей,чем эти нацистки.....
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