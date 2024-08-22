Руководитель компании, построившей суперяхту Bayesian, назвал предполагаемую причину крушения

Руководитель компании The Italian Sea Group, построившей затонувшую суперяхту Bayesian, Джованни Костантино высказал предположение, что пассажиры и экипаж судна совершили "очень длинный список ошибок", совокупность которых стала причиной крушения .
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