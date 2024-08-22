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Руководитель компании, построившей суперяхту Bayesian, назвал предполагаемую причину крушения

Руководитель компании, построившей суперяхту Bayesian, назвал предполагаемую причину крушения

Руководитель компании The Italian Sea Group, построившей затонувшую суперяхту Bayesian, Джованни Костантино высказал предположение, что пассажиры и экипаж судна совершили "очень длинный список ошибок", совокупность которых стала причиной крушения .

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