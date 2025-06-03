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Царьград

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Юра Борисов присоединится к фильму Луки Гуаданьино об OpenAI

Юра Борисов присоединится к фильму Луки Гуаданьино об OpenAI

Русский актёр Юра Борисов может сыграть в новом фильме Луки Гуаданьино об OpenAI. Эндрю Гарфилд и Моника Барбаро также рассматриваются на ключевые роли.

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