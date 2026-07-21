В Поморье выявление лесных возгораний обеспечивается системой видеомониторинга «Лесохранитель»

За 8 лет комплекс зафиксировал свыше 40 пожаров на площади более 330 гектаров За 8 лет комплекс зафиксировал свыше 40 пожаров на площади более 330 гектаровСеть из 20 камер, установленных на вышках на высоте до 90 метров, сканирует лесной массив в радиусе 40 км.
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