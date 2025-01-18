❕ В Крыму обследуют более 524 километров берега на наличие мазута По информации МЧС России, очищено свыше 181 километра побережья.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
❕ В Крыму обследуют более 524 километров берега на наличие мазута По информации МЧС России, очищено свыше 181 километра побережья.