В Полтаве сотрудник ТЦК заявил, что не рожден для боевых действий

В Полтаве сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) во время перепалки с женщиной заявил, что не рожден для боевых действий, передает Telegram-канал «Военкоры русской весны», который также опубликовал видео инцидента.
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