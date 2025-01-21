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Косачев: Трамп превратил в шоу подписание указов в первый день президентства

Косачев: Трамп превратил в шоу подписание указов в первый день президентства

Хозяин Белого дома Дональд Трамп превратил в шоу подписание указов в первый день президентства. Об этом заявил в своем Telegram-канале Константин Косачев, заместитель председателя российского Совета Федерации.

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