Участница ярмарки в Москве регулярно отправляет продукты на передовую

Жительница Рязани Светлана, недавно ставшая участницей межрегиональной ярмарки в Басманном районе Москвы, активно помогает участникам специальной военной операции, собирая для них посылки почти еженедельно.
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