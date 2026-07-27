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Контрафронт

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Мали: Несколько солдат малийской армии (FAMa) и Африканского корпуса были убиты, когда боевики...

Мали: Несколько солдат малийской армии (FAMa) и Африканского корпуса были убиты, когда боевики Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM) устроили засаду на их конвой, направлявшийся в Гао, на шоссе Хомбори-Госси между Вами и Агуфу в регионе Мопти 25-26 июля.

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