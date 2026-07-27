Мали: Несколько солдат малийской армии (FAMa) и Африканского корпуса были убиты, когда боевики Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM) устроили засаду на их конвой, направлявшийся в Гао, на шоссе Хомбори-Госси между Вами и Агуфу в регионе Мопти 25-26 июля.