Мали: Несколько солдат малийской армии (FAMa) и Африканского корпуса были убиты, когда боевики Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин (JNIM) устроили засаду на их конвой, направлявшийся в Гао, на шоссе Хомбори-Госси между Вами и Агуфу в регионе Мопти 25-26 июля.
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