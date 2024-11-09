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У Дакоты ссора с Соколовским, Самойлова увлекла детей, а Артемова на свидании: соцсети звезд

У Дакоты ссора с Соколовским, Самойлова увлекла детей, а Артемова на свидании: соцсети звезд

Рита Дакота поругалась с отцом ее дочери Мии. Оксана Самойлова показала своих детей, которые увлеклись воздушной гимнастикой.

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