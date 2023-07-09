Очень вкусная закуска из сладкого перца, которую буду готовить все лето: просто и быстро

TM

Tatyana Maranjyan

Можно не делать рулетики. Коротенькие перцы начиняются начинкой. Резать перцы не нужно, надо оставить их целенькими, только плодоножку и косточки удалить. И да, красные - лучше всего, автор прав. А также можно брать не сладкие, а острые перцы. Очень вкусно