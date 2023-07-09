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Очень вкусная закуска из сладкого перца, которую буду готовить все лето: просто и быстро

Очень вкусная закуска из сладкого перца, которую буду готовить все лето: просто и быстро

Наконец-то начался сезон молодого сладкого перца, я его просто обожаю в любом виде и готов летом есть его хоть каждый день.

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Комментарии
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Tania Еременко
Вкуснятинка! Спасибо!
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13 час.
TM
Tatyana Maranjyan
Можно не делать рулетики. Коротенькие перцы начиняются начинкой. Резать перцы не нужно, надо оставить их целенькими, только плодоножку и косточки удалить. И да, красные - лучше всего, автор прав. А также можно брать не сладкие, а острые перцы. Очень вкусно
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9 час.

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