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Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2036 года

Правительство утвердило стратегию развития спортивной медицины до 2036 года

Правительство России утвердило стратегию развития спортивной медицины на период до 2030 года с перспективой до 2036 года.

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